¤­¤ç¤¦Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¥àー¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥­¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¸ø³«²Á³Ê¤ÈÆ±¤¸£²£°£¸£°±ß¥«¥¤µ¤ÇÛ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âµ¤ÇÛÃÍ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸áÁ°£¹»þ£´£³Ê¬¤Ë¸ø³«²Á³Ê¤ò£´£²£²±ß¡Ê£²£°¡¥£³¡ó¡Ë¾å²ó¤ë£²£µ£°£²±ß¤Ç½éÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS