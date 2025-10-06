Ä²ÊÄºÉ¤ÏÂç¤­¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Öµ¡³£ÅªÊÄºÉ¡×¤È¡Öµ¡Ç½ÅªÊÄºÉ¡×¤Î2¤Ä¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Ê¬¤«¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤ª¤Ä¾Ã²½´ï¡¦¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÂçÄÅÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÂçÄÅ °Ò°ìÏº¡Ê¤ª¤ª¤Ä¾Ã²½´ï¡¦¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë ¾¼ÏÂÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÀÖ½½»úÉÂ±¡Áí¹çÎ×¾²Æâ²Ê¡¢¾Ã²½´ÉÆâ²Ê¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2021Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©ËÌÂ­Î©·´¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤Ä¾Ã²½´ï¡¦¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×