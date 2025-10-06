Å·Æ¸»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6Æü¤Î¸áÁ°7»þ25Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»ÔÇðÌÚÄ®°ìÃúÌÜÃÏÆâ¤ÎÅ·Æ¸»ÔÎ©Âè»ÍÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¾Â¦¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÝ¸î¼Ô¤¬Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏËÌ¤«¤éÆî¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤­¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤È»Ô¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ 