¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊAÁÈ¡Ë¤Ç£³ÀïÁ´¾¡¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ë£²¡Ý£°¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¥Á¥ê¤Ë£²¡Ý£°¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë£³¡Ý£°¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢Æ²¡¹¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Áá¡¹¤È16¶¯¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢ÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏCÁÈ¡¿DÁÈ¡¿EÁÈ¤Î£³°Ì¥Á¡¼¥à¡£¸½ÃÏ10·î£µÆü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥é