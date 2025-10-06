¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¡ËÂè7Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»³ÅÄ¿·¤È°ðÂ¼È»æÆ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢28Ê¬¤Ë¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤¬PK¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢40Ê¬¤Ë¥¢¥Ý¥¹¥È¥í¥¹¡¦¥¹¥¿¥Þ¥Æ¥í¥×¥í¥¹¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤¹¤È¡¢56Ê¬¤Ë¤ÏPK¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥¿¥Þ¥Æ¥í¥×¥í¥¹¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£