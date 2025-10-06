6Æü10»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ1850.20±ß¡Ê4.04¡ó¡Ë¹â¤Î4Ëü7619.70±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1422¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï164¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï27¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò422.90±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ ¤¬212.12±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê ¤¬183.44±ß¡¢£Ó£Â£Ç ¤¬139.40±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ ¤¬45.62±ß¤ÈÂ³¤¯¡£ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï7.32±ß¤Î²¡¤·