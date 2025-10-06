½»Âð¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç·¿Îµ´¬¤¬È¯À¸É÷Â®75m/s¤ÎÆÍÉ÷¤¬½»ÂðÃÏ¤òµÞ½± 6¡Á7km¤Î¹­ÈÏ°Ï¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ìÅÅÃì¤¬ÀÞ¤ì¤¿70Âå¤Î½÷À­¤¬¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö±«¸Í¤¬ÆÍÁ³Èô¤Ð¤µ¤ìÁë¥¬¥é¥¹¤¬Ê´¡¹(¤³¤Ê¤´¤Ê)¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÈÀ¨(¤¹¤µ)¤Þ¤¸¤¤²»¤È¤È¤â¤Ë²È¤¬Âç¤­¤¯ÍÉ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤Ë¡¢ÂæÉ÷¤ÈÂçÃÏ¿Ì¤¬Æ±»þ¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ£²³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È²°º¬¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£³°¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢²È¤ÎÁ°¤ËÄä