JFA¤¬Àµ¼°È¯É½ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï10·î6Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MF±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï10·î10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÂçºå¡Ë¡¢Æ±14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£±óÆ£¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Î¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò´Þ¤á¤ÆÌó10Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£JFA¤ÏÉÔ»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ø²æ¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£5Æü¤Ë¤ÏDFÈÄÁÒ