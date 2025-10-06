À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§sabthai¡¿PIXTA¡Ë¡Öµá¤á¤¹¤®¤ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¶á¤¹¤®¤ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼¹Ãå¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬Çº¤ß¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô74Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëYouTube¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÈÖÁÈ¡ØÂç¶òÏÂ¾°¤Î°ìÌä°ìÅú¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎÂç¶ò¸µ¾¡»á¤¬¡¢¿·´©¡Ø»Å»ö¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Î¥¤ì¤ëÎÏ¡Ù¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¡ÖÎ¥¤ì¤ëÎÏ¡×¤ÎËá¤­Êý¤ò»ØÆî¡£Æ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´