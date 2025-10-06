政治ジャーナリストの田粼史郎氏が６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。高市早苗氏の新総裁誕生に「お詫びします」と頭を下げた。自民党総裁選で高市氏が新総裁に決まり、ＭＣを務める羽鳥慎一から「田粼さん、まず結果、いかがですか」と聞かれると、田粼氏は「まず、お詫びします」と頭を下げた。田粼氏は総裁選では小泉進次郎氏が新総裁になるのではと予