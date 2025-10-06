¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á147.96±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.40±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§148.56¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§149.52 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§147.36¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2025/10/03147.56 2025/10/02147.68 2025/10/01147.85 2025/09/30147.92 2025/09/29148.06 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹