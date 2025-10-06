Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Îº£Â¼æÆ¸ã»á¡Ê41¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖÆüËÜ¥É¥é¥Õ¥ÈÊ¸³Ø¾Þ¡×ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬5Æü¡¢ºî²È¤Î´ä°æ·½Ìé»á¡Ê38¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨º´²ì¿·Ê¹¼Ò²ñµÄ¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÁª¹Í°Ñ°÷¤òÃÖ¤«¤º¡¢Ê£¿ô¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¥×¥íºî²È¤ÎÇÚ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¡¢ºî²ÈËÌÊý¸¬»°»á¡Ê77¡Ë¤¬Ì¾ÍÀ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¡£820ÅÀ¤Î±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¾®³Ø´Û¡×¡¢¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡¢¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡×¤¬¼ê¤òµó¤²6Ì¾¤Î»ØÌ¾