º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Ï»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñ¡£É×¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°ì¸þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤»¤ó¡£ÍâÄ«¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤Çµ¢Âð¤·¤¿É×¤¬Êü¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¸À¤¤Ìõ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÆü¡¢¤½¤ì¤¬±³¤À¤ÈÈ¯³Ð¤·¤Æ¡ª¡© ±¿Æ°²ñ¤ÎÆü¤ËÅ¥¿ì¤ÇÄ«µ¢¤ê ²¼¼ê¤Ê¸À¤¤Ìõ¤Ç¤´¤Þ¤«¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤±¤ì¤É¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤Î·ëËö¤Ç¤¹¤Í¡£ ¢¨ËÜ