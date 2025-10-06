AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡Ê36¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤­¤ç¤¦6Æü¤è¤ê¥¼¥¹¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÜÀÒ¤òÊó¹ð¤·¤¿ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¢¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¤Ï¡¢2025Ç¯10·î6Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¹¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶­¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·