¢¦2²óÀï¾®ÁÒÅì7¡½0Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅìÀ¿½¤1¡½0°È¼ê½¤Í²´Û2¡½1ÃÞ»çÃæ±ûÃÞ»çÂæ5¡½0ËÌÃÞ²ÅÊæ2¡½1¾®ÁÒ¹©Ê¡²¬ÂçÂç¹ê1¡½0Ê¡²¬À¾ÎÍÊ¡æÆ3¡½0¶å»ºÂç¶å»º´õË¾¤¬µÖ1¡½0ËÌ¶å½£