½µÌÀ¤±6Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ4Ëü7000±ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ1700±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£