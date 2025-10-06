6Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÃÍ¤ò¾å¤²¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü7000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛÁª¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ºâÀ¯³ÈÄ¥Ï©Àþ¤Ë¤è¤ê·Êµ¤¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£