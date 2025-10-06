ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¸¶°ø¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¤¤¤º¤ìºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Î½é´ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±¿Æ°½¬´·¤ä¿©»öÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤»¤Ð²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡×¤È¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê¤ê¤ó¤´¤Î²Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉð°æÀèÀ¸¡£ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§Éð°æ ¿¿Âç¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê¤ê¤ó¤´¤Î²Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë ¿®½£Âç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡¢¿®½£Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¤½¤Î¸å¡¢¿®½£Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÇÀ¸