»Å»ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ä¤Ï¡¢É×¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÍ¼ÈÓ¤¬ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É×¤Ï¡Ö»öÌ³¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼º¾Ð¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¡£Áè¤¤¤´¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥ä¤Ï¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢ÎÏÉÔÂ­¤Ç¡Ä¡×¤È¾®¤µ¤¯¾Ð¤¦¡£ÀÅ¤«¤Ê»ÅÊÖ¤·¤Ï¡¢ÍâÆü¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ä¡Ø¤³¤³¤í¤Î¥Ê¡¼¥¹ÌëÌî¤µ¤ó¡Ù¡¢¡Ø»ä¤À¤±Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡£¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤ÎºÆÀ¸Æüµ­¡Ù¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯¡¢Ì¡²è