Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼è°úÀè¤ÈÂÐÅù¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÉÕ¤­¹ç¤¨¤ë´ë¶È¤È¡¢¡È²¼ÀÁ¤±¡É°·¤¤¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´ë¶È¡£¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÄÂåÉ½¾®µÜ°ì·Ä¡Ë¼è°úÀè¤¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸ÜµÒ¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¡Ö2¤Ä¤Î°ã¤¤¡×¤È¤Ï¡©¸ÜµÒ¤È¤ÏËÜÍè¤ÏÂÐÅù¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¾å²¼´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥±