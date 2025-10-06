Image: flukeforest ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶°ø¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¡È¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¡É¤òºÆ¸½¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤éÂ¿µ¡Ç½¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥´¥ë¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£6ÃÊ³¬¤Î¸ÇÄê¼°¤ÇËè²óÆ±¤¸¹â¤µ