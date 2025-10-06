º£Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1900±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î4Ëü6000±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ4Ëü7000±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤È¤¤¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¹â»Ô»á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤ò¤È¤ê·Êµ¤¤¬²¼»Ù¤¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´üÂÔ¤«¤éÉý¹­¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ßÁê¾ì¤ÏÀè½µËö¤«¤é2±ß¤Û¤É±ß°Â¤Ë¿Ê¹Ô¤·149±ßÂæ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4