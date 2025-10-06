¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¡Ê50¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¹¹¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢USJ¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¡¢É×¤Î¾®Àôµ®Ç·»á¡¢Ä¹ÃË¤Î3¿Í¤Ç¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÉþÁõ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤Ï¡ÖÇ¯¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¡Ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤È¾¡¼ê¤Ê¥ë