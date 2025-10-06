¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉèµ×Â¼À»¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£Éèµ×Â¼¤Ï¡Ö10·î30Æü¤Ë2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ëÉèµ×Â¼À»¼Ì¿¿½¸¡ØÎÜÍþÍõ¡Ù¡Ê¤ë¤ê¤¢¤¤¡Ë¡ØVersl'Aube¡Ù¡Ê¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥Ö¡Ë¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¡×¤È¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡ÖÎÜÍþÍõ¡×¤È¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿²£´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖVersl'Aube¡×¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«