¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤Á¤ç¤³¤Î¤»¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤Á¤ç¤³¤Î¤»¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡É  ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯9·î26Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó6¡ß8cm¼ïÎà¡§Á´1¼ï¡Ê