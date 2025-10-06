¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¿¦¾ì¤òÃµ¤½¤¦¡×¤È¡¢¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦¤ËÄ©¤à50¡¢60Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔ»öÎã¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë ¥·¥Ë¥¢ÀìÌçÅ¾¿¦»Ù±ç²ñ¼Ò¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×ÂåÉ½¤ÎÃæÅç¹¯·Ã»á¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤°²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÆ¯¤­¼ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬½Ð¤¿»þ¡¢¤â¤Ï¤ä»È¤¨¤ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç½½Ê¬¤Ê»Ù