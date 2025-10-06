ÂæÉ÷Âè22¹æ(¥Ïー¥í¥ó)2025Ç¯10·î06Æü06»þ40Ê¬È¯É½ ¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¤Î¾Ü¤·¤¤¿ÊÏ©¤ò¤ß¤ë 06Æü06»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    ÂæÉ÷Âç¤­¤µ    -¶¯¤µ    -Â¸ºßÃÏ°è    ÉãÅç¤ÎÆîÌó250kmÃæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ24ÅÙ55Ê¬ (24.9ÅÙ)Åì·Ð141ÅÙ35Ê¬ (141.6ÅÙ)¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤êÃæ¿´µ¤°µ    994 hPaÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® &#16