ベルギー発バッグブランド「KIPLING（キプリング）」と『PEANUTS™（ピーナッツ）』のコラボ第2弾が、ついに2025年10月1日に登場します。75周年を迎えたスヌーピーと仲間たちが「星空」をテーマに彩られた今回のコレクションは、遊び心あふれる全10型。デイリー使いはもちろん旅行や特別なお出かけにも映えるデザインで、大人の女性の心をくすぐる仕上がりになっています。 星空モチ