¾®·ª½Ü¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë10·î16ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê¡¢¾®·ª¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ßÀÖÀ¾¿Î¡ßÃæÂ¼¤æ¤ê¤ÎÌð°õ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡È»Í³Ñ´Ø·¸¡É¥«¥Ã¥È¤È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ßÀÖÀ¾¿Î¤¬µÞÀÜ¶á¤â!? ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ã»Í³Ñ´Ø·¸¥«¥Ã¥È¡äËÜºî¤Ï¡¢30¡Á40Âå¤ÎÂç¿Í¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡È¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê