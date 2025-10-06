´Ú¹ñ¤Î¿©ÉÊ´ë¶È¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î¿©ÉÊÇîÍ÷²ñ¡Ö¥¢¥Ì¡¼¥¬¡ÊANUGA¡Ë2025¡×¤ËÁí½ÐÆ°¤¹¤ë¡£¡Ö¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎCES¡Ê¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥·¥ç¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ï¡¢10·î4¡Á8Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥±¥ë¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2Æü¡¢´Ú¹ñ¿©ÉÊ¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ë¤ÏÇÀ¿´¡Ê¥Î¥ó¥·¥à¡Ë¡¦Åì±ó¡Ê¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Âç¾Ý¡Ê¥Ç¥µ¥ó¡Ë¡¦¥í¥Ã¥Æ¥¦¥§¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦»°ÍÜ¡Ê¥µ¥à¥ä¥ó¡Ë¿©ÉÊ¡¦¥×¥ë¥à¥¦¥©¥ó¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¿©ÉÊ´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£ÇîÍ÷