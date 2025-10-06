Åçº¬¸©¤Î»³¤ÎÃæ¤Ç0ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¶Ã¤­¤Î·î¼ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥é¥¤¥Ð¡¼»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Î¸µHKT48¤æ¤¦¤³¤¹¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¸¸åÈ¾Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î·î¼ý10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#5¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏM