À¤³¦Åª¶¯¹ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤À¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÉÔÄ´¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£4Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¹µ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾41Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄËº¨¤Î·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦ÅªÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎUFC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÊÆ®²È¥Ñ¥Ç