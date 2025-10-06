ÇÐÍ¥¡¦Í­Â¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­Â¼ÍõÎ¤¡Ê35¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÌó10¥­¥íÁé¤»¤¿Èæ³Ó¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡×¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤¬Á´Á³°ã¤¦¡ª1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã