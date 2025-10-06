映画『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズ最新作『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の製作状況について、スパイダーグウェン／グウェン・ステイシー役のヘイリー・スタインフェルドが語った。 本作は『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース