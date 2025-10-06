¡û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º13¡Ý7¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡ü¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡ä¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É1ÈÖ¼ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ë2Ï¢¾¡¡£¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¡¢Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïºòµ¨¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾¡¢º£µ¨9·î15Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£ËÜµòÃÏ2ÀïÌÜ¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿2