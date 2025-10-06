NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第7話では、傳（堤真一）とタエ（北川景子）によって、トキ（髙石あかり）のお見合いが決まる。 参考：板垣李光人が話題作に選ばれ続ける理由多彩な作品で培った感受性が『ばけばけ』で光る 板垣李光人が初登場した第6話。 第7話では、早く結婚したいと焦るトキ。しかし、工場ではせん（安達木乃）に続き、チヨ（倉沢杏奈）の結婚も恋占い通りに決まってしまう。絶望するトキを見か