¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÀÄÌÚ¤µ¤ó¡£¡ØN¥¹¥¿¡Ù¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÉþÁª¤Ó¤Î¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¡×¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¡ª¤ª¼êÀ½¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µÆÃÏ¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È* * * * * * *ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡Ö²Ô¤¤¤ÀÊ¬¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãù¤á¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡£Î×»þ¼ýÆþ¤òPASMO¤ËÆþ¤ì¤ë¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤¯¤ó¤ËÃùÃß½Ñ¤òÊ¹¤¯¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤«¤é¡×¤ÎµÆÃÏ¤µ¤ó¡Ö¤ªÍÎÉþ¡¢ÊÑ