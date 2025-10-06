2025Ç¯10·î5Æü¡¢ÌæÊÌ»ÔÍîÀÐÄ®2ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­¤¬1¿Í¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÌæÊÌ»Ô¤ÎÆéÅçÀµ»Ì¤µ¤ó56ºÐ¤Ï¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤ÇÆéÅç¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ç³¤¤«¤éÆâÎ¦¤ÎÊý¸þ¤ØÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹