¡ã¾ðÊóºÇÁ°Àþ¡§¥¨¥ó¥¿¥á²»³Ú¡ä½÷À­¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉSHOW¡ÝYA¤¬8Æü¡¢40¼þÇ¯µ­Ç°¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌµ¸Â¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£30¼þÇ¯¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¤òSHOW¡ÝYAÉ÷¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£½÷À­¥Ð¥ó¥É¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤ëSHOW¡ÝYA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ê62¡Ë¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃ¦Âà·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û¡ú¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÈSHOW¡ÝYAÉ÷¡È¸Â³¦¡É¤«¤é¡ÈÌµ¸Â¡É¤Ø¡£¥Ç¥Ó¥å