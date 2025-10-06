Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥É¥ë±ß ½ªÃÍ147.47¹âÃÍ147.82°ÂÃÍ147.10 148.55¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 148.18Äñ¹³2 147.83Äñ¹³1 147.46¥Ô¥Ü¥Ã¥È 147.11»Ù»ý1 146.74»Ù»ý2 146.39¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í¥É¥ë ½ªÃÍ1.1742¹âÃÍ1.1759°ÂÃÍ1.1714 1.1808¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 1.1783Äñ¹³2 1.1763Äñ¹³1 1.1738¥Ô¥Ü¥Ã¥È 1.1718»Ù»ý1 1.1693»Ù»ý2 1.1673¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯