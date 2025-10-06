¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 10·î31Æü¤ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢W¼ç±é¤ò¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Î¥í¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¤¬²ò¶Ø¡£Omoinotake¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡ÖGravity¡×¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ ¢£¤¹¤ì°ã¤¦¡ÈÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡É¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¡¢¥í¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¤¬²ò¶Ø¤Ë ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥­¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿Æü