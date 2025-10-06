°ú¤­Â³¤­¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬°ÂÄêºÞ¤È¤Ê¤ë½µ¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤â¡ý¡£¶â±¿¤Ï6¤¬¥é¥Ã¥­¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ÏÁê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¡¢¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë¥â¥Æ´ü¡£ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤¿Í¤ä¾ì½ê¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡£