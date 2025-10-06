女優の中越典子が5日までに自身のインスタグラムを更新。「京都で撮影中に、造り酒屋さんへ日本酒おいし」と撮影の合間の休日を楽しんだことを明かした。 【写真】中越典子が試飲を楽しんだ大物俳優の実家の造り酒屋 中越の写真には「佐々木酒造」と造り酒屋の屋号があり、フォロワーは思わず「蔵之介さんの実家じゃん」「蔵之介さんのご実家行かれたんですね」「あの佐々木蔵之介さんのです」「蔵之介さんのご実家