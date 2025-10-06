¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º 1¡¼0 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ê10·î4Æü¡¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û´°àú¥³¡¼¥¹¡õ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²£¤ÃÈô¤Ó¤·¤¿½Ö´Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎGKÀ¾Àî¼þºî¤¬PK¥¹¥È¥Ã¥×¡£´°Á´¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤ò²òÀâ¼Ô¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀä»¿¤À¡£J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç±ºÏÂ¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î41Ê¬¡¢±ºÏÂ¤¬PK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿À¸Í¤ÎFWµÜÂåÂçÀ»¤¬¥­¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢À¾Àî¤Ïº¸¼ê¤ò¾å²¼¤Ë¿¶¤ëÆ°¤­¤òÆþ¤ì¤Æ