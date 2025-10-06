µÜºê½Ù¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¡ª 1500±ß¤Î¥¸¥Ö¥ê¥»¥ë²è¤¬300Ëü±ß¤Î¤ªÊõ¤Ë²½¤±¤¿¥ï¥±X¥Õ¥©¥í¥ï¡¼35Ëü¿Í¡¢Åê»ñÎò37Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀì¶ÈÅê»ñ²È¤Ç¡¢¡Ø¸­ÌÀ¤Ê¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡ØÃù¶â40Ëü±ß¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Ç4²¯±ß¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦¤«¤Ö1000¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Î¤³¤í¤«¤éÂÎ°é¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÇÃÏ¸µ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ë¿Â»Î¤Ë¤Ï¤ª¶âÌÙ¤±¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ãæ3¤Ç300Ëü±ß¡¢¹â1¤Ç1000Ëü±ß¡¢¹â2¤Ç1500Ëü±ß¤Ø¤È³ô¼°»ñ»º¤òÁý