250cc¥¯¥é¥¹ºÇ¶¯¤Î¡Ö¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×È¯É½¡ª2025Ç¯10·î1Æü¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëMS¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡ÖVMOTO CPX EXPLORER¡Ê¥Ö¥¤¥â¥È ¥·¡¼¥Ô¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£250cc¥¯¥é¥¹ºÇ¶¯¤Î¡Ö¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×È¯É½¡ª¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬250cc¥¯¥é¥¹ºÇ¶¯¡ÖÇúÂ®¥¹¥¯¡¼¥¿