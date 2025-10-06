³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï10·î5Æü¡¢²¦µ£³°¸òÉôÄ¹¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¿¥ä¡¼¥ËÉû¼óÁê·ó³°Áê¤È¥¹¥¤¥¹¤Î¥«¥·¥¹Ï¢Ë®»²»ö²ñ»²»ö·ó³°Áê¤Î¾·¤­¤Ë±þ¤¸¡¢10·î7Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÎ¾¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¦ÉôÄ¹¤Ï¤Þ¤º¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÃæ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜ°Ñ°÷²ñÂè12²ó¹çÆ±²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤ÏÂè4²óÃæ¹ñ¥¹¥¤¥¹³°ÁêµéÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë