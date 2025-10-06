¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿OB¥Þ¥Ã¥Á¤¬4Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²£ÉÍFCÀï¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó30¿Í¤ÎOB¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë2012Ç¯¤«¤é2Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿À¾ÅÄ¹ä¤µ¤ó¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸½Ìò¤Î´¶¤¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ×¡¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Î´¶¿¨¤ò´î¤ó¤À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥¹¥¿¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡Ö¤³¤³¤ÏÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»×