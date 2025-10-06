ÃæÅì¥·¥ê¥¢¤ÇÆÈºÛÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëµÄ²ñÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆâÀï¤Î±Æ¶Á¤ÇÆñÌ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÅêÉ¼¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¹ñÌ±¤Ç¡¢Ì±°Õ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅêÉ¼½ê¤ÎÍÍ»Ò¥·¥ê¥¢¤Ç¤Ï5Æü¤Ë¿ÍÌ±µÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Áªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯12·î¤Ë¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµÄ²ñÁªµó¤Ç¡¢1500¿ÍÍ¾¤ê¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á14¡ó¤Ï½÷À­¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆâÀï¤Î±Æ¶Á¤ÇÆñÌ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿