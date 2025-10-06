¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³ÆÃÏ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢50È¯°Ê¾å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÌó500µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍÍ»Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÈó¾ï»öÂÖÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï5ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£¤äÀ¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤Ê¤É¤ØÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¡¢5¿Í¤¬»àË´¡¢16¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥­¥ó¥¸¥ã¡¼¥ë¡×¤ä¥¤¥é¥óÀ½